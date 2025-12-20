21è Salon Vin, Pain, Fromage Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

21è Salon Vin, Pain, Fromage

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07

Le Salon Vin, Pain, Fromage est de retour pour sa 21è édition un rendez-vous incontournable pour les gourmets et les amateurs de gastronomie.

Près d’une quarantaine d’exposants (viticulteurs, producteurs, artisans) vous proposeront une sélection de produits de savoir-faire régional en tout genre.

Marché de produits locaux et d’ailleurs (vin de Bourgogne, fromages, miel, chocolat, confitures, foie gras du Gers…)

Restauration sur place le dimanche midi

Évènement organisé par les clubs services de Pont-à-Mousson Rotary, Zonta, Lions et KiwanisTout public

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 32

English :

The Salon Vin, Pain, Fromage is back for its 21st edition: an unmissable event for gourmets and food lovers.

Nearly forty exhibitors (winegrowers, producers, artisans) will be offering a selection of regional know-how products of all kinds.

Local and international produce market (Burgundy wine, cheeses, honey, chocolate, jams, Gers foie gras…)

On-site catering Sunday lunchtime

Event organized by Pont-à-Mousson service clubs: Rotary, Zonta, Lions and Kiwanis

