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21e vide-greniers de Chauffourt Chauffourt

21e vide-greniers de Chauffourt Chauffourt dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Place de l'Eglise et rues adjascentes

Ville : 52120 Chauffourt

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chauffourt

21e vide-greniers de Chauffourt

Place de l’Eglise et rues adjascentes Chauffourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Tout public
21e vide-greniers du foyer rural, dès 7h, place de l’Eglise et rues adjacentes.

Buvettes, barbecue, frites, gaufres à l’ancienne.
Entrée et emplacement gratuits.
40 exposants habituellement.   .

Place de l’Eglise et rues adjascentes Chauffourt 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 00 41 39 

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English :

L’événement 21e vide-greniers de Chauffourt Chauffourt a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres