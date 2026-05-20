21e vide-greniers de Chauffourt Chauffourt
21e vide-greniers de Chauffourt Chauffourt dimanche 7 juin 2026.
Chauffourt
21e vide-greniers de Chauffourt
Place de l’Eglise et rues adjascentes Chauffourt Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
21e vide-greniers du foyer rural, dès 7h, place de l’Eglise et rues adjacentes.
Buvettes, barbecue, frites, gaufres à l’ancienne.
Entrée et emplacement gratuits.
40 exposants habituellement. .
Place de l’Eglise et rues adjascentes Chauffourt 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 00 41 39
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English :
L’événement 21e vide-greniers de Chauffourt Chauffourt a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres