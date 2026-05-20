Chauffourt

21e vide-greniers de Chauffourt

Place de l’Eglise et rues adjascentes Chauffourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

21e vide-greniers du foyer rural, dès 7h, place de l’Eglise et rues adjacentes.

Buvettes, barbecue, frites, gaufres à l’ancienne.

Entrée et emplacement gratuits.

40 exposants habituellement. .

Place de l’Eglise et rues adjascentes Chauffourt 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 00 41 39

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English :

L’événement 21e vide-greniers de Chauffourt Chauffourt a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres