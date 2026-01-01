21ème Bourse du jouet ancien et de collection à Gouvieux Gouvieux

21ème Bourse du jouet ancien et de collection à Gouvieux

38 Rue de la Mairie Gouvieux Oise

2026-01-18 08:30:00

2026-01-18 16:00:00

2026-01-18

Chaque année, le Lions Club de Gouvieux organise une bourse du jouet ancien et collection au profit de ses œuvres. Ne manquez pas ce rendez-vous annuel !

Une trentaine d’exposants, tant professionnels que particuliers, animeront cette journée en présentant une multitude de jouets anciens, tels que trains électriques de tous modèles, voitures miniatures, poupées en porcelaine, … Pour les collectionneurs ou les visiteurs, ce sera l’occasion de chiner ou de rêver, à la recherche d’un jouet égaré ou convoité depuis longtemps. Sur l’estrade, une magnifique exposition de bateaux miniatures de collection. En extérieur, présentation de voitures de collection.

Restauration et buvette sur place.

Entrée 3€ Gratuité pour les enfants de -12 ans. .

38 Rue de la Mairie Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France +33 6 75 00 82 51

Every year, the Gouvieux Lions Club organizes an antique and collectible toy fair in aid of its charities. Don’t miss this annual event!

