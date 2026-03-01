21ème édition du Festival de films l’Europe autour de l’Europe

Le festival « L’Europe autour de l’Europe », se déroule tous les ans au printemps à Paris. Pendant deux semaines, le festival présente des films d’auteurs et d’art de la Grande Europe. Une sélection d’environ 80 films – fictions, documentaires, court-métrages, films d’animations et films expérimentaux sont présentés dans plusieurs salles parisiennes et d’Île-de-France. Dans les cinémas d’arts et essais, les centres culturels étrangers et quelques autres lieux exceptionnels, le public découvre les chefs-d’œuvre cinématographiques européens de toutes les époques.

Le festival accueille des réalisateurs, auteurs, acteurs, producteurs et critiques venus de toute l’Europe, avec pour objectifs de renforcer le réseau professionnel audiovisuel européen, faire connaître par le cinéma la culture européenne dans toute sa diversité et réfléchir à son identité et sa singularité.

La découverte du 7ème art à l’échelle européenne ! Rendez-vous du 30 mars au 13 avril dans plusieurs lieux parisiens pour découvrir le cinéma européen d’hier et d’aujourd’hui. Fictions, documentaires, courts métrages, films d’animation et films expérimentaux… plus de 80 films sont programmés !

Du lundi 30 mars 2026 au lundi 13 avril 2026 :

payant

De 6 à 14,80 euros.

(Tarifs habituels des cinémas)

La Film Gallery – l’accès est libre.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-30T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-14T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://www.evropafilmakt.com/ +33622381861 ghislainemasset75@gmail.com https://www.facebook.com/leuropeautourdeleurope/ https://www.facebook.com/leuropeautourdeleurope/ https://x.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FEvropaFilmAkt



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

