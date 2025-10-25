21ème édition du Festival de la 25ème Heure Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

21ème édition du Festival de la 25ème heure avec au programme

13h30 ouverture des portes.

14h30 début des projections. 9 films vidéo amateurs se succèderont avec des thèmes divers et variés autour du patrimoine, des traditions et de l’environnement.

20h30 soirée du Festival avec encore des films et de la variété française (Mariline et Denis)… .

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine festiclap64@gmail.com

