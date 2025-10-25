21ème édition du Festival de la 25ème Heure Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn

21ème édition du Festival de la 25ème Heure
Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat
Salies-de-Béarn
samedi 25 octobre 2025

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

2025-10-25

Enfin la 21ème édition du Festival de la 25ème heure ! Ce week-end est dédié à l’art du court-métrage avec la projection de vidéos d’amateurs sur le thème patrimoine, traditions et terroir. Une multitude de films seront en compétition cette année pour les prix des Caméras d’Or, d’Argent et de Bronze. Et n’oublions pas le vote du public avec le Prix Bernard Bénéteau !

Venez découvrir les œuvres de ces cinéastes amateurs et pourquoi pas partager leur passion pour le cinéma et la culture locale ! A ne rater sous aucun prétexte ! .

festiclap64@gmail.com

