21ème édition du Festival des Quais – Chouzé-sur-Loire, 8 juin 2025 10:00, Chouzé-sur-Loire.

Indre-et-Loire

21ème édition du Festival des Quais Centre-bourg et quai des Sarrazins Chouzé-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 23:00:00

Date(s) :

2025-06-08

Musique, arts de rue et spectacles sont au rendez-vous de la 21ème édition du Festival des Quais !

Marché de producteurs et artisans de 9h à 19h, balade autour du patrimoine chouzéen, feu d’artifice à 22h45.

Buvettes et restauration sur place

Musique, arts de rue et spectacles sont au rendez-vous de la 21ème édition du Festival des Quais !

Marché de producteurs et artisans de 9h à 19h, balade autour du patrimoine chouzéen, feu d’artifice à 22h45.

Buvettes et restauration sur place .

Centre-bourg et quai des Sarrazins

Chouzé-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 10 10 mairie@chouzesurloire.fr

English :

Music, street arts and shows are the order of the day for the 21st edition of the Festival des Quais!

Farmers’ and craftsmen’s market from 9am to 7pm, stroll around Chouze’s heritage, fireworks at 10:45pm.

Refreshments and on-site catering

German :

Musik, Straßenkunst und Spektakel stehen auf dem Programm der 21. Ausgabe des Festival des Quais!

Bauern- und Handwerkermarkt von 9 bis 19 Uhr, Spaziergang rund um das Kulturerbe von Chouzéen, Feuerwerk um 22.45 Uhr.

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Musica, arte di strada e spettacoli sono in programma per la 21a edizione del Festival des Quais!

Mercato contadino e artigianale dalle 9.00 alle 19.00, passeggiata nel patrimonio di Chouze, fuochi d’artificio alle 22.45.

Ristoro e ristorazione sul posto

Espanol :

Música, artes de calle y espectáculos en la 21ª edición del Festival des Quais

Mercado agrícola y artesanal de 9:00 a 19:00, paseo por el patrimonio de Chouze, fuegos artificiales a las 22:45.

Restauración y catering in situ

L’événement 21ème édition du Festival des Quais Chouzé-sur-Loire a été mis à jour le 2025-05-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme