21ème exposition de crèches de Noël Maison des associations Donzy

Rendez-vous les week-end du 6 et 7, 13 et 14 ainsi que les 20 et 21 décembre, pour admirer la 21ème exposition de crèches de Noël, à la maison des associations. Ouvert de 10h à 18h. Organisé par la communauté paroissiale, en partenariat avec le comité des foires.

Vous pourrez également suivre le chemin des crèches, en ville, du 6 décembre au 6 janvier (plan disponible chez les commerçants de Donzy). .

