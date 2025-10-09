ODEZENNE – ESPACE JULIEN Marseille

ODEZENNE – ESPACE JULIEN Marseille jeudi 9 octobre 2025.

ODEZENNE Début : 2025-11-22 à 20:00. Tarif : – euros.

La RDR en accord avec Base Productions présente : ODEZENNEOdezenne vient d’annoncer DOULA, un nouvel album porté par le single Hey Joe , dévoilé par surprise sur leurs réseaux, sans renfort de promo.Et c’est un peu ça, finalement, la méthode Odezenne : un lien privilégié tissé avec leurs fans depuis 2008, petit à petit, en toute discrétion. Une confiance, en tout cas, qui remplit toutes les salles de France et offre au groupe les pleins pouvoirs de leur créativité.Après une tournée Unplugged sold out en quelques minutes, et soi-disant, un peu de vacances, Odezenne a donc rebranché ses machines et ses deux micros plus vite que prévu.Baptisé Doula (on ne sait pas bien pourquoi), c’est précisément sur scène qu’on aura peut-être un début de réponse (ou pas).Avec seulement une dizaine de shows en France, ne ratez pas l’occasion de vivre ce concert, car la rumeur dit que c’est une sacrée expérience.

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13