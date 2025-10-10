21ème FESTIVAL DU RIRE DE VERVINS – SALLE POLYVALENTE – VERVINS Vervins

21ème FESTIVAL DU RIRE DE VERVINS Début : 2025-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

L’ADA ET FESTIV’ARTS EN ACCORD AVEC LES BAUBAU PROD ET POW POW POW PRÉSENTE : 21ÈME FESTIVAL DU RIRE DE VERVINSBOODER Ah…l’école Après l’énorme succès de « Booder is back », Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école.De l’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire, la récré, ses profs.Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille !

SALLE POLYVALENTE – VERVINS PLACE SOHIER 02140 Vervins 02