Le festival Jazz au fil du Cher se tiendra du 22 au 27 juillet 2025. Cet événement annuel, devenu incontournable pour les amateurs de jazz, attire chaque année plusieurs milliers de spectateurs.

Place Piquand

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 assoadell.las@gmail.com

English :

The Jazz au fil du Cher festival will be held from July 22 to 27, 2025. This annual event has become a must for jazz fans, attracting several thousand spectators each year.

German :

Das Festival Jazz au fil du Cher findet vom 22. bis 27. Juli 2025 statt. Diese jährliche Veranstaltung ist für Jazzliebhaber mittlerweile unumgänglich und zieht jedes Jahr mehrere tausend Zuschauer an.

Italiano :

Il festival Jazz au fil du Cher si terrà dal 22 al 27 luglio 2025. Questo evento annuale è diventato un must per gli appassionati di jazz, attirando ogni anno diverse migliaia di spettatori.

Espanol :

El festival Jazz au fil du Cher se celebrará del 22 al 27 de julio de 2025. Este evento anual se ha convertido en una cita ineludible para los aficionados al jazz, atrayendo a varios miles de espectadores cada año.

