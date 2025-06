21ème Fête de l’Andelle Forges-les-Eaux 20 juillet 2025 10:00

Seine-Maritime

21ème Fête de l’Andelle Avenue Olivier de Montalent Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 10:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

Date(s) :

2025-07-20

Rassemblement de véhicules et moteurs anciens

Exposition, Marché artisanal, Guinguette

Restauration sur place

Renseignements 02 32 89 97 37

Avenue Olivier de Montalent

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 97 37

English : 21ème Fête de l’Andelle

Gathering of vintage vehicles and engines

Exhibition, Craft market, Guinguette

Catering on site

Information 02 32 89 97 37

German :

Versammlung von alten Fahrzeugen und Motoren

Ausstellung, Kunsthandwerkermarkt, Guinguette

Verpflegung vor Ort

Auskunft: 02 32 89 97 37

Italiano :

Raduno di veicoli e motori d’epoca

Esposizione, mercato dell’artigianato, Guinguette

Ristorazione in loco

Informazioni 02 32 89 97 37

Espanol :

Encuentro de vehículos y motores de época

Exposición, Mercado artesanal, Guinguette

Catering in situ

Información 02 32 89 97 37

L’événement 21ème Fête de l’Andelle Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux