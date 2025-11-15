21ème Fête régionale de la Truffe en Lorraine Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

21ème Fête régionale de la Truffe en Lorraine Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson samedi 15 novembre 2025.

21ème Fête régionale de la Truffe en Lorraine

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 20:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

21e édition de la fête de la truffe organisée par l’Abbaye des Prémontrés en collaboration avec l’Association Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe en Lorraine (AMPPTL). Cet événement gastronomique met à l’honneur la truffe et les produits du terroir Lorrain tout en combinant dégustations, savoir-faire, partage et repas d’exception dans un cadre patrimonial.

Au programme

– Marchés aux truffes & produits du terroir le samedi 15 novembre de 10h à 20h et dimanche 16 novembre 2025 à 10h à 18h.

– Conférence « Comment cuisiner la truffe »(thème à confirmer) le samedi 15 et dimanche 16 novembre à 16h30

– Déjeuners Truffes le samedi 15 novembre et dimanche 16 novembre 2025 à 12h30

(Réservation obligatoire. Sous réserve de disponibilité. Les déjeuners ont lieu dans une des pièces historiques de l’abbaye le réfectoire.)

– Dîners de Prestige dans l’Abbatiale le vendredi 14 novembre et samedi 15 novembre 2025 à 20h00 précises (Réservation obligatoire. Sous réserve de disponibilité. Sans animation)Tout public

0 .

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 32

English :

21st edition of the truffle festival organized by the Abbaye des Prémontrés in collaboration with the Association Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe en Lorraine (AMPPTL). This gastronomic event celebrates truffles and local products from Lorraine, combining tastings, know-how, sharing and exceptional meals in a heritage setting.

On the program:

– Truffle & local produce markets on Saturday, November 15 from 10am to 8pm and Sunday, November 16, 2025 from 10am to 6pm.

– How to cook with truffles » conference (theme to be confirmed) on Saturday November 15 and Sunday November 16 at 4:30 pm

– Truffle lunches on Saturday, November 15 and Sunday, November 16, 2025 at 12:30 p.m

(Reservations required. Subject to availability. Lunches take place in one of the abbey’s historic rooms: the refectory)

– Prestige dinners in the Abbey Church on Friday November 14 and Saturday November 15, 2025 at 8:00 pm sharp (Reservation essential. Subject to availability. No entertainment)

German :

ausgabe des Trüffelfestes, das von der Abbaye des Prémontrés in Zusammenarbeit mit der Association Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe en Lorraine (AMPPTL) organisiert wird. Dieses gastronomische Ereignis ehrt die Trüffel und die Produkte der Region Lothringen und verbindet Verkostungen, Know-how, Austausch und außergewöhnliche Mahlzeiten in einem patrimonialen Rahmen.

Auf dem Programm stehen:

– Trüffelmärkte & regionale Produkte am Samstag, den 15. November von 10 bis 20 Uhr und Sonntag, den 16. November 2025 von 10 bis 18 Uhr.

– Konferenz « Wie man Trüffel kocht »(Thema noch zu bestätigen) am Samstag, den 15. und Sonntag, den 16. November um 16:30 Uhr

– Trüffelfrühstück am Samstag, den 15. November und Sonntag, den 16. November 2025 um 12.30 Uhr

(Eine Reservierung ist erforderlich. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Die Mittagessen finden in einem der historischen Räume der Abtei statt: dem Refektorium)

– Prestige-Dinner in der Abteikirche am Freitag, den 14. November und Samstag, den 15. November 2025 um Punkt 20.00 Uhr (Reservierung erforderlich. Nach Verfügbarkeit. Ohne Animation)

Italiano :

il 21° festival del tartufo organizzato dall’Abbaye des Prémontrés in collaborazione con l’Association Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe en Lorraine (AMPPTL). Questo evento gastronomico celebra il tartufo e i prodotti locali della Lorena, combinando degustazioni, competenze, condivisione e pasti eccezionali in un ambiente storico.

In programma:

– Mercatini del tartufo e dei prodotti locali sabato 15 novembre dalle 10.00 alle 20.00 e domenica 16 novembre 2025 dalle 10.00 alle 18.00.

– Conferenza « Come cucinare con il tartufo » (tema da confermare) sabato 15 e domenica 16 novembre alle 16.30

– Pranzo a base di tartufo sabato 15 novembre e domenica 16 novembre 2025 alle ore 12.30

(Prenotazione obbligatoria. Soggetto a disponibilità. I pranzi si svolgono in una delle sale storiche dell’abbazia: il refettorio)

– Cene di prestigio nella chiesa abbaziale venerdì 14 novembre e sabato 15 novembre 2025 alle ore 20.00 in punto (prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti, senza intrattenimento)

Espanol :

21ª fiesta de la trufa organizada por la Abadía de Prémontrés en colaboración con la Asociación Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe en Lorraine (AMPPTL). Este evento gastronómico rinde homenaje a la trufa y a los productos locales de Lorena, combinando degustaciones, experiencia, intercambio y comidas excepcionales en un marco patrimonial.

En el programa:

– Mercados de la trufa y productos locales el sábado 15 de noviembre de 10:00 a 20:00 h y el domingo 16 de noviembre de 2025 de 10:00 a 18:00 h.

– Conferencia « Cómo cocinar con trufas » (tema por confirmar) el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre a las 16.30 h

– Almuerzos con trufas el sábado 15 de noviembre y el domingo 16 de noviembre de 2025 a las 12.30 h

(Reserva obligatoria. Sujeto a disponibilidad. Los almuerzos tienen lugar en una de las salas históricas de la abadía: el refectorio)

– Cenas de prestigio en la iglesia abacial el viernes 14 de noviembre y el sábado 15 de noviembre de 2025 a las 20:00 en punto (Imprescindible reservar. Sujeto a disponibilidad. No hay espectáculo)

L’événement 21ème Fête régionale de la Truffe en Lorraine Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-08-22 par OT PONT A MOUSSON