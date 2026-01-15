21ème Rallye Le Mans Historique Salle Mélusine Bonnétable

21ème Rallye Le Mans Historique

Salle Mélusine 9 Rue de Twistringen Bonnétable Sarthe

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Profitez de ce passage pour admirer les belles voitures d’époque !

29 communes traversées et parcours de 180 km tenu secret jusqu’au départ !

Départ Etape 1,

Bonnétable devant la Salle Mélusine à partir de 09h30

Arrivée de la 2ème étape au jardin public à Bonnétable.

Plus d’infos au 06 07 68 57 83 .

Salle Mélusine 9 Rue de Twistringen Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 07 68 57 83 andre.grison@wanadoo.fr

English :

Take advantage of this passage to admire the beautiful vintage cars!

