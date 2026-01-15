21ème Rallye Le Mans Historique Salle Mélusine Bonnétable
21ème Rallye Le Mans Historique Salle Mélusine Bonnétable dimanche 12 avril 2026.
21ème Rallye Le Mans Historique
Salle Mélusine 9 Rue de Twistringen Bonnétable Sarthe
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
2026-04-12
Profitez de ce passage pour admirer les belles voitures d’époque !
29 communes traversées et parcours de 180 km tenu secret jusqu’au départ !
Départ Etape 1,
Bonnétable devant la Salle Mélusine à partir de 09h30
Arrivée de la 2ème étape au jardin public à Bonnétable.
Plus d’infos au 06 07 68 57 83 .
Salle Mélusine 9 Rue de Twistringen Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 07 68 57 83 andre.grison@wanadoo.fr
English :
Take advantage of this passage to admire the beautiful vintage cars!
