21ÈME RANDO RAZÈS Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard

Organisé par la Communauté de communes du Limouxin, cet évènement familial autour des activités de pleine nature témoigne d’une véritable dynamique locale pour valoriser les loisirs sportifs mais aussi le patrimoine naturel, gastronomique et culturel du Razès.

Rendez vous à partir de 07h45 au Lac de la Pène, inscription randonnées pédestre équestre vtt, paiements sur place

Randonnée pédestre

Départ 8h 11h

18 km 12 km 5 km (départ libre, non chronométré)

Randonnées encadrées par le club du Razès et du Limouxin à partir de 08h30 12 km, (3h moyen) à partir de 09h30 5 km, (2h facile)

Randonnée pour tous

A partir de 08h30 tout public découvrez la joelëtte, un fauteuil tout terrain mono-roue parcours à partir de 5 km. Ouvert au public fatigable avec accueil spécifique organisé par l’association umen.

Inscription obligatoire auprès de umen 05 62 24 18 18 / contact@umen.fr

Randonnée vtt

Départ libre 10h 12h non encadré 5 km 9,5 km 18 km

Randonnée équestre

Départ libre depuis Belvèze-du-Razès 9h 10h30 | non encadré 23 km pause de midi au lac de la pène organisé le comité départemental de tourisme équestre. Renseignements 06 80 63 74 27

Animations

10h 17h nouveauté 2025 village du bien-être et de la pleine nature nombreux stands présents

Animation payante participation 4€ poneys, calèche, canoë

Animation gratuites pour petits et grands

12h30 14h30 concert de marina d’or

14h30 16h30 spectacle par la marcheur à plumes

Restauration du terroir

11h 17h marché gourmand des producteurs

Dégustation et vente de produits locaux toute une panoplie de saveurs qui permettra de composer les assiettes gourmandes pour le repas de midi. Ambiance conviviale. Les producteurs vous feront découvrir leurs spécialités tout simplement de notre terroir à votre assiette…

Nos amis les chiens ne sont pas admis. Prévoir une tenue adaptée, chaussures, équipements, protection solaire, eau et collation. L’organisateur se réserve le droit de modifier les itinéraires et le programme.

Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard 11240 Aude Occitanie +33 4 68 31 11 82 tourisme@cc-limouxin.fr

English :

Organized by the Communauté de communes du Limouxin, this family-friendly event focusing on outdoor activities is proof of a genuine local drive to promote not only sporting activities, but also the natural, gastronomic and cultural heritage of the Razès region.

Meeting point from 07:45 at Lac de la Pène, hike ride mountain bike registration, payment on site

Walking tour

Departure 8am 11am

18 km 12 km 5 km (free start, not timed)

Walks supervised by the Club du Razès et du Limouxin: from 08h30 12 km, (3h medium) ? from 09h30 5 km, (2h easy)

Hiking for all

From 08:30 all ages discover the joelëtte, a single-wheeled all-terrain wheelchair. Routes start at 5 km. Open to the public with special needs, organized by the umen association.

Registration required with umen: 05 62 24 18 18 / contact@umen.fr

Mountain bike tour

Free start 10am 12pm unsupervised 5 km ? 9.5 km 18 km

Horse riding

Free departure from Belvèze-du-Razès 9h 10h30 | unsupervised 23 km lunch break at Lac de la Pène organized by the Comité Départemental de Tourisme Equestre. Information: 06 80 63 74 27

Events

10 a.m. 5 p.m. new for 2025: wellness and nature village: numerous stands on site

Paid entertainment 4? ponies, horse-drawn carriage, canoeing

Free entertainment for young and old :

12h30 ? 2:30 pm: marina d?or concert

14h30 ? 4:30 pm: show by la marcheur à plumes

Local food and drink

11 a.m. to 5 p.m.: gourmet farmers’ market

Tasting and sale of local produce: a whole panoply of flavors to compose gourmet plates for lunch. Friendly atmosphere. Producers will be on hand to share their local specialities with you?

Dogs are not allowed. Please bring suitable clothing, shoes, equipment, sun protection, water and a snack. The organizer reserves the right to modify the itinerary and program.

German :

Dieses von der Communauté de communes du Limouxin organisierte Familienereignis rund um Aktivitäten in der freien Natur zeugt von einer echten lokalen Dynamik, um sportliche Freizeitaktivitäten, aber auch das natürliche, gastronomische und kulturelle Erbe des Razès aufzuwerten.

Treffpunkt ab 7.45 Uhr am Lac de la Pène, Anmeldung für Wanderungen, Reitausflüge und Mountainbiketouren, Bezahlung vor Ort

Wanderung zu Fuß

Abfahrt 8h 11h

18 km 12 km 5 km (freier Start, ohne Zeitmessung)

Vom Club du Razès et du Limouxin betreute Wanderungen: ab 08.30 Uhr 12 km, (3 Std. mittel) ? ab 09.30 Uhr 5 km, (2 Std. leicht)

Wanderung für alle

Ab 08:30 Uhr alle Altersgruppen entdecken Sie die Joelëtte, einen geländegängigen Rollstuhl mit nur einem Rad Strecke ab 5 km. Offen für ermüdete Menschen mit besonderem Empfang, der von der Vereinigung umen organisiert wird.

Anmeldung erforderlich bei umen: 05 62 24 18 18 / contact@umen.fr

Wanderung mit dem Mountainbike

Freier Start 10h 12h nicht betreut 5 km ? 9,5 km 18 km

Wanderung zu Pferd

Freie Abfahrt von Belvèze-du-Razès 9h 10h30 | nicht betreut 23 km Mittagspause am Lac de la pène organisiert vom Comité départemental de tourisme équestre. Auskunft: 06 80 63 74 27

Animationen

10h 17h Neuheit 2025: Dorf des Wohlbefindens und der freien Natur: zahlreiche Stände

Kostenpflichtige Animation Teilnahme 4? Ponys, Kutsche, Kanu

Kostenlose Animation für Groß und Klein :

12h30 ? 14.30 Uhr: Konzert von Marina d’Or

14h30 ? 16:30 Uhr: Show von der Federwanderin

Verpflegung aus der Region

11h ? 17h Gourmetmarkt der Produzenten

Verkostung und Verkauf von lokalen Produkten: eine ganze Palette von Geschmacksrichtungen, aus denen die Feinschmeckerteller für das Mittagessen zusammengestellt werden können. Eine gesellige Atmosphäre. Die Produzenten zeigen Ihnen ihre Spezialitäten, die ganz einfach aus unserer Region auf Ihren Teller kommen?

Hunde sind nicht erlaubt. Bitte denken Sie an angemessene Kleidung, Schuhe, Ausrüstung, Sonnenschutz, Wasser und Snacks. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Routen und das Programm zu ändern.

Italiano :

Organizzato dalla Communauté de communes du Limouxin, questo evento familiare basato sulle attività all’aria aperta riflette una vera e propria spinta locale a promuovere non solo le attività sportive ma anche il patrimonio naturale, gastronomico e culturale del Razès.

Ritrovo dalle 07:45 al Lac de la Pène, iscrizioni a piedi a cavallo in mountain bike, pagamento sul posto

Escursione a piedi

Partenza dalle 8:00 alle 11:00

18 km 12 km 5 km (partenza libera, non cronometrata)

Passeggiate supervisionate dal Club du Razès et du Limouxin: dalle 08h30 12 km, (3h medie) ? dalle 09h30 5 km, (2h facili)

Passeggiate per tutti

A partire dalle 8.30, chiunque può scoprire la joelëtte, una carrozzina monoruota fuoristrada con un percorso di 5 km. Aperta a tutte le persone con esigenze speciali, organizzata dall’associazione umen.

Iscrizione obbligatoria presso umen: 05 62 24 18 18 / contact@umen.fr

Escursione in mountain bike

Partenza libera dalle 10.00 alle 12.00 senza supervisione 5 km ? 9,5 km 18 km

Passeggiata a cavallo

Partenza gratuita da Belvèze-du-Razès 9h 10h30 | pausa pranzo non sorvegliata 23 km al Lac de la Pène organizzata dal Comité Départemental de Tourisme Equestre. Informazioni: 06 80 63 74 27

Attività

10.00 17.00 novità 2025: villaggio del benessere e delle attività all’aria aperta: numerosi stand presenti

Attività a pagamento: 4? pony, carrozza trainata da cavalli, canoa

Animazione gratuita per grandi e piccini:

12h30 ? 14.30: concerto di Marina d’Oro

14h30 ? 16.30: spettacolo del camminatore piumato

Cibo e bevande locali

dalle 11.00 alle 17.00: mercato contadino gourmet

Degustazione e vendita di prodotti locali: una vasta gamma di sapori tra cui scegliere per comporre i piatti gourmet per il pranzo. Un’atmosfera amichevole. I produttori saranno lieti di mostrarvi le loro specialità, dai prodotti locali al vostro piatto?

I cani non sono ammessi. Si prega di portare con sé abbigliamento, calzature, attrezzatura, protezione solare, acqua e uno spuntino. Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare l’itinerario e il programma.

Espanol :

Organizado por la Communauté de communes du Limouxin, este acontecimiento familiar en torno a las actividades al aire libre refleja una verdadera voluntad local de promover no sólo las actividades deportivas, sino también el patrimonio natural, gastronómico y cultural del Razès.

Punto de encuentro a partir de las 07.45 h en el lago de la Pène, inscripción a pie a caballo en bicicleta de montaña, pago in situ

Recorrido a pie

Salida 8h 11h

18 km 12 km 5 km (salida libre, no cronometrada)

Paseos supervisados por el Club du Razès et du Limouxin: a partir de las 08h30 12 km, (3h medio) ? a partir de las 09h30 5 km, (2h fácil)

Paseos para todos

A partir de las 8h30, cualquier persona puede descubrir la joelëtte, una silla de ruedas todo terreno de una sola rueda con un recorrido a partir de 5 km. Abierto a todas las personas con movilidad reducida, con una acogida especial organizada por la asociación umen.

Inscripción obligatoria en umen: 05 62 24 18 18 / contact@umen.fr

Paseo en bicicleta de montaña

Salida libre de 10 a 12 h sin supervisión 5 km ? 9,5 km 18 km

Paseos a caballo

Salida gratuita desde Belvèze-du-Razès 9h 10h30 | sin vigilancia 23 km pausa para comer en el Lac de la Pène organizada por el Comité Départemental de Tourisme Equestre. Información: 06 80 63 74 27

Actividades

10.00 h 17.00 h Nuevo en 2025: pueblo del bienestar y de las actividades al aire libre: numerosos puestos presentes

Actividades de pago: 4? ponis, coche de caballos, piragüismo

Animación gratuita para grandes y pequeños :

12h30 ? 14h30: concierto de Marina d’Or

14h30 ? 16.30 h: espectáculo del paseante emplumado

Gastronomía local

de 11h00 a 17h00: mercado gastronómico de agricultores

Degustación y venta de productos locales: toda una gama de sabores para elegir a la hora de confeccionar los platos gastronómicos para el almuerzo. Un ambiente acogedor. Los productores estarán encantados de mostrarle sus especialidades, desde los productos locales hasta su plato..

No se admiten perros. Por favor, traiga ropa adecuada, calzado, equipo, protección solar, agua y un tentempié. Los organizadores se reservan el derecho de modificar el itinerario y el programa.

