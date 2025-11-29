21ème salon des artistes siervillais Salle Albert Petit Sierville
21ème salon des artistes siervillais Salle Albert Petit Sierville samedi 29 novembre 2025.
21ème salon des artistes siervillais
Salle Albert Petit 100 Route du Stade Sierville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:30:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
La mairie de Sierville vous invite au 21ème salon des artistes siervillais le week-end du 29 et 30 novembre.
Le dimanche 30 novembre, une animation musicale sera également proposée de 17h à 18h avec la participation de Pascal Le Lyon. .
Salle Albert Petit 100 Route du Stade Sierville 76690 Seine-Maritime Normandie
English : 21ème salon des artistes siervillais
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 21ème salon des artistes siervillais Sierville a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin