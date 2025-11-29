21ème salon des artistes siervillais Salle Albert Petit Sierville

21ème salon des artistes siervillais

Salle Albert Petit 100 Route du Stade Sierville Seine-Maritime

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:30:00

2025-11-29 2025-11-30

La mairie de Sierville vous invite au 21ème salon des artistes siervillais le week-end du 29 et 30 novembre.

Le dimanche 30 novembre, une animation musicale sera également proposée de 17h à 18h avec la participation de Pascal Le Lyon. .

