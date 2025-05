21ème salon des vins – Cahors, 17 juin 2025 09:00, Cahors.

Lot

21ème salon des vins Allée François de Fenelon Cahors Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-17 09:00:00

fin : 2025-06-17 18:00:00

Date(s) :

2025-06-17

Le samedi 7 juin prochain, le 21ème salon des vins organisé le lycée agricole de Cahors Le Montat, se tiendra Allées FÉNELON à CAHORS.

Les étudiants de la licence professionnelle viticulture œnologie et les élèves du CAPA « Services aux Personnes et aux Territoires » sont à pieds d’œuvre pour préparer un fête des vins hors norme, en partenariat avec le festival Cahors Juin Jardins.

Pour rappel, cette foire aux vins réunit des produits élaborés dans des lycées viticoles de France.

Dégustations et ventes de vins

Par les lycées viticoles de France

Ateliers accord mets & vins

Ateliers des saveurs du vin, initiation à la dégustation

Entrée gratuite

(Verre de dégustation 6 €)

Organisé et animé par les étudiants de la Licence Professionnelle et les élèves du CAPA SAPAT du lycée des Territoires, en partenariat avec Cahors Juin Jardin 6 .

Allée François de Fenelon

Cahors 46000 Lot Occitanie domainedelacoste@gmail.com

English :

On Saturday June 7, the 21st wine fair organized by the Lycée Agricole de Cahors Le Montat, will be held on Allées FÉNELON in CAHORS.

Students in the viticulture ?nology vocational diploma and CAPA « Services aux Personnes et aux Territoires » students are hard at work preparing an outstanding wine fair, in partnership with the Cahors Juin Jardins festival.

As a reminder, this wine fair brings together products produced in wine-growing high schools across France.

German :

Am Samstag, dem 7. Juni, findet in der Allées FÉNELON in Cahors das 21. Weinfest statt, das vom Lycée agricole de Cahors Le Montat organisiert wird.

Die Studenten der Licence professionnelle viticulture ?nologie und die Schüler der CAPA « Services aux Personnes et aux Territoires » (Dienstleistungen für Menschen und Gebiete) bereiten in Zusammenarbeit mit dem Festival Cahors Juin Jardins ein außergewöhnliches Weinfest vor.

Zur Erinnerung: Auf dieser Weinmesse werden Produkte aus Weinschulen in ganz Frankreich angeboten.

Italiano :

Sabato 7 giugno, in Allées FÉNELON a CAHORS, si terrà la 21a fiera del vino organizzata dal Lycée Agricole de Cahors Le Montat.

Gli studenti del diploma professionale di viticoltura ed ecologia e gli studenti del CAPA « Services aux Personnes et aux Territoires » sono al lavoro per preparare una straordinaria fiera del vino, in collaborazione con il festival Cahors Juin Jardins.

Come promemoria, questa fiera del vino riunisce i prodotti delle scuole secondarie di viticoltura in Francia.

Espanol :

El sábado 7 de junio se celebrará en las calles FÉNELON de CAHORS la 21ª feria del vino organizada por el Liceo Agrícola de Cahors Le Montat.

Los alumnos del diploma profesional de viticultura y ecología y los alumnos del CAPA « Servicios a las personas y a los territorios » se afanan en la preparación de una extraordinaria feria del vino, en colaboración con el festival Juin Jardins de Cahors.

Como recordatorio, esta feria del vino reúne los productos elaborados en los institutos vitícolas de Francia.

