21ème Salon du Livre Féminin Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange

Pour la 21ème fois, la Ville de Hagondange organise en collaboration avec la librairie Hisler de Metz, son Salon du Livre Féminin, qui accueillera, pendant un week-end, une cinquantaine d’écrivaines venues de toute la France.

Comme chaque année, une auteure est désignée Marraine du Salon du Livre Féminin. Cette année la marraine du salon sera Alexandra Koszelyk.

La Ville de Hagondange a souhaité mettre à l’honneur la littérature jeunesse. Prescilla Durand sera présente en tant que Marraine Jeunesse.

Inviter à la lecture, à la création littéraire, promouvoir le livre et les maisons d’édition, associer les partenaires culturels, associatifs, éducatifs, telles seront à nouveau les ambitions du Salon du Livre Féminin d’Hagondange.

Rencontres littéraires, Prix de la Ville, lectures, ateliers, animations ponctueront ces deux journées autour de la littérature en général et du livre en particulier.Tout public

For the 21st time, the town of Hagondange, in collaboration with the Hisler bookshop in Metz, is organizing its Salon du Livre Féminin (Women’s Book Fair), which will welcome some fifty women writers from all over France over the weekend.

As every year, an author is chosen as the patron of the Salon du Livre Féminin. This year’s patron is Alexandra Koszelyk.

The town of Hagondange has decided to give pride of place to children?s literature. Prescilla Durand will be present as Youth Godmother.

Once again, the Hagondange Women?s Book Fair aims to encourage reading and literary creation, promote books and publishing houses, and bring together cultural, associative and educational partners.

Literary encounters, the Prix de la Ville, readings, workshops and events will punctuate these two days of literary activities in general and books in particular.

