21ÈME SENTIERS GOURMANDS EN CLAPE VIGNERONNE

Gruissan Aude

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:30:00

fin : 2026-05-16 13:50:00

Date(s) :

2026-05-16

Les vignerons de l’AOC La Clape organisent les Sentiers Gourmands en Clape vigneronne le samedi 16 mai, au départ du château le Bouis à Gruissan.

Tout au long du parcours, plusieurs haltes gastronomiques vous permettront de découvrir les vins de l’appellation, présentés par les vignerons eux-mêmes, en accord avec les mets préparés par le chef Marc Schwall du restaurant Le Petit Lac à Narbonne.

Un moment unique mêlant nature, gastronomie et vins de caractère, dans l’un des plus beaux paysages du littoral audois.

Les haltes gourmandes se déclinent de la manière suivante pour vous faire découvrir le caractère spécifique de la Clape une mise en bouche, une entrée chaude, une entrée froide, un plat, le fromage et le dessert, le tout mêlé à la dégustation des vins, présentés par une trentaine de vignerons qui auront à coeur de vous faire partager leur passion et leur travail.

Les départs se feront de 10h30 à 13h50 toutes les 10 minutes.

.

Gruissan 11430 Aude Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

AOC La Clape winegrowers are organizing the Sentiers Gourmands en Clape vigneronne on Saturday May 16, starting from Château le Bouis in Gruissan.

Along the way, several gastronomic stops will enable you to discover the wines of the appellation, presented by the winemakers themselves, in harmony with the dishes prepared by chef Marc Schwall of Le Petit Lac restaurant in Narbonne.

A unique moment combining nature, gastronomy and wines of character, in one of the most beautiful landscapes on the Aude coast.

The Haltes Gourmandes are designed to help you discover the specific character of La Clape: an appetizer, a hot starter, a cold starter, a main course, cheese and dessert, all combined with wine tasting, presented by some thirty winegrowers who will be delighted to share their passion and work with you.

Departures are every 10 minutes from 10:30 a.m. to 1:50 p.m.

L’événement 21ÈME SENTIERS GOURMANDS EN CLAPE VIGNERONNE Gruissan a été mis à jour le 2026-03-26 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT