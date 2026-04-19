21ème tournoi international de Krachtbal Stade Henri BADOT Duerne
21ème tournoi international de Krachtbal Stade Henri BADOT Duerne vendredi 15 mai 2026.
Duerne
21ème tournoi international de Krachtbal
Stade Henri BADOT 18 rue des Écoles Duerne Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-15
Le plus grand tournoi Français de Krachtbal revient en grande forme le 15 & 16 mai au stade Henri Badot à Duerne. Sport, énergie, musique, convivialité…Un week-end à ne surtout pas manquer !
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Stade Henri BADOT 18 rue des Écoles Duerne 69850 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 75 85 17 askrachtbal@gmail.com
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English :
France’s biggest Krachtbal tournament is back in top form on May 15 & 16 at the Henri Badot stadium in Duerne. Sport, energy, music, conviviality… A weekend not to be missed!
L’événement 21ème tournoi international de Krachtbal Duerne a été mis à jour le 2026-04-15 par Destination Monts du Lyonnais