21ème tournoi international de Krachtbal Stade Henri BADOT Duerne

Duerne

21ème tournoi international de Krachtbal

Stade Henri BADOT 18 rue des Écoles Duerne Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-15

Le plus grand tournoi Français de Krachtbal revient en grande forme le 15 & 16 mai au stade Henri Badot à Duerne. Sport, énergie, musique, convivialité…Un week-end à ne surtout pas manquer !

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Stade Henri BADOT 18 rue des Écoles Duerne 69850 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 75 85 17 askrachtbal@gmail.com

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English :

France’s biggest Krachtbal tournament is back in top form on May 15 & 16 at the Henri Badot stadium in Duerne. Sport, energy, music, conviviality… A weekend not to be missed!

L’événement 21ème tournoi international de Krachtbal Duerne a été mis à jour le 2026-04-15 par Destination Monts du Lyonnais