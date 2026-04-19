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21ème tournoi international de Krachtbal Stade Henri BADOT Duerne

21ème tournoi international de Krachtbal Stade Henri BADOT Duerne vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Stade Henri BADOT

Adresse : 18 rue des Écoles

Ville : 69850 Duerne

Département : Rhône

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif :

Duerne

21ème tournoi international de Krachtbal

Stade Henri BADOT 18 rue des Écoles Duerne Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-15

Le plus grand tournoi Français de Krachtbal revient en grande forme le 15 & 16 mai au stade Henri Badot à Duerne. Sport, énergie, musique, convivialité…Un week-end à ne surtout pas manquer !
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Stade Henri BADOT 18 rue des Écoles Duerne 69850 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 75 85 17  askrachtbal@gmail.com

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English :

France’s biggest Krachtbal tournament is back in top form on May 15 & 16 at the Henri Badot stadium in Duerne. Sport, energy, music, conviviality… A weekend not to be missed!

L’événement 21ème tournoi international de Krachtbal Duerne a été mis à jour le 2026-04-15 par Destination Monts du Lyonnais