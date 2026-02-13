21ème Trail des Terroirs Vosgiens et ses randos gourmandes, Parc du château, Épinal (88), Épinal
21ème Trail des Terroirs Vosgiens et ses randos gourmandes, Parc du château, Épinal (88), Épinal dimanche 29 mars 2026.
21ème Trail des Terroirs Vosgiens et ses randos gourmandes Dimanche 29 mars, 07h30 Parc du château, Épinal (88) Vosges
sur inscriptions
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-29T07:30:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-03-29T07:30:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00
Un rendez-vous devenu incontournable pour celles et ceux qui veulent allier sport, agriculture, terroir et convivialité, au cœur du territoire vosgien.
Au programme
- Trails, VTT, vélo route et marches accessibles à tous
- Ravitaillements gourmands mettant à l’honneur les produits locaux Je Vois la Vie en Vosges Terroir et Bienvenue à la Ferme
- Un grand marché de producteurs : près de 30 producteurs vosgiens
- Animations agricoles, forestières, musicales et restauration tout au long de la journée
Parcours & tarifs
Vélo route: 40 km : 7 € / 82 km : 9 €
VTT : 16 km : 9 € / 27 & 33 km : 11 € / 44 & 58 km : 13 €
Marche : 10 km : 11 € (gratuit -8 ans) / 15 km : 15 € (gratuit -8 ans)
Trail : 11 km : 12 € / 22 km : 22 €
Course scolaire : gratuite
Initiation vélo 3-7 ans : gratuit
Horaires de départ
- VTT & Vélo route : entre 7h30 et 9h30
- Marche : entre 8h et 11h
- Trail 22 km : 10h15
- Trail 11 km : 11h
- Courses scolaires : à partir de 14h45
Lieu : Parc du Château d’Épinal – 69 Faubourg d’Ambrail – 88000 Épinal
Parc du château, Épinal (88) Chemin de la Colombière 88000 Epinal Épinal 88000 69 Faubourg d'Ambrail Vosges Grand Est
La Chambre d’agriculture des Vosges organise sa 21e édition le dimanche 29 mars 2026, au Parc du Château d’Épinal. fete agriculture