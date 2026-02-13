21ème Trail des Terroirs Vosgiens et ses randos gourmandes, Parc du château, Épinal (88), Épinal

21ème Trail des Terroirs Vosgiens et ses randos gourmandes Dimanche 29 mars, 07h30 Parc du château, Épinal (88) Vosges

sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T07:30:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-03-29T07:30:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

Un rendez-vous devenu incontournable pour celles et ceux qui veulent allier sport, agriculture, terroir et convivialité, au cœur du territoire vosgien.

Au programme

Trails, VTT, vélo route et marches accessibles à tous

Ravitaillements gourmands mettant à l’honneur les produits locaux Je Vois la Vie en Vosges Terroir et Bienvenue à la Ferme

Un grand marché de producteurs : près de 30 producteurs vosgiens

Animations agricoles, forestières, musicales et restauration tout au long de la journée

Parcours & tarifs

Vélo route: 40 km : 7 € / 82 km : 9 €

VTT : 16 km : 9 € / 27 & 33 km : 11 € / 44 & 58 km : 13 €

Marche : 10 km : 11 € (gratuit -8 ans) / 15 km : 15 € (gratuit -8 ans)

Trail : 11 km : 12 € / 22 km : 22 €

Course scolaire : gratuite

Initiation vélo 3-7 ans : gratuit

Horaires de départ

VTT & Vélo route : entre 7h30 et 9h30

Marche : entre 8h et 11h

Trail 22 km : 10h15

Trail 11 km : 11h

Courses scolaires : à partir de 14h45

Lieu : Parc du Château d’Épinal – 69 Faubourg d’Ambrail – 88000 Épinal

Parc du château, Épinal (88) Chemin de la Colombière 88000 Epinal Épinal 88000 69 Faubourg d’Ambrail Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://trailterroirsvosges.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0329292323 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/traildesterroirsvosgiens »}]

La Chambre d’agriculture des Vosges organise sa 21e édition le dimanche 29 mars 2026, au Parc du Château d’Épinal. fete agriculture