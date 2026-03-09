21ème Triathlon de Montélimar avenue Jean Jaurès Montélimar

21ème Triathlon de Montélimar avenue Jean Jaurès Montélimar dimanche 19 avril 2026.

21ème Triathlon de Montélimar

avenue Jean Jaurès Stade Tropenas Montélimar Drôme

Tarif : 20 – 20 – 28 EUR

Date :
Début : 2026-04-19 08:30:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

21ème triathlon en équipe ou relais.
Paratriathlon en individuel ou relais
Tri for kids avec 3 formats enfants
  .

avenue Jean Jaurès Stade Tropenas Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   montelitri2016@gmail.com

English :

21st team or relay triathlon.
Paratriathlon individual or relay
Tri for kids with 3 children’s formats

