21ème Triathlon de Montélimar avenue Jean Jaurès Montélimar

21ème Triathlon de Montélimar

avenue Jean Jaurès Stade Tropenas Montélimar Drôme

Tarif : 20 – 20 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

21ème triathlon en équipe ou relais.

Paratriathlon en individuel ou relais

Tri for kids avec 3 formats enfants

.

avenue Jean Jaurès Stade Tropenas Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes montelitri2016@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

21st team or relay triathlon.

Paratriathlon individual or relay

Tri for kids with 3 children’s formats

L’événement 21ème Triathlon de Montélimar Montélimar a été mis à jour le 2026-03-09 par Montélimar Tourisme Agglomération