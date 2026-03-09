21ème Triathlon de Montélimar avenue Jean Jaurès Montélimar
21ème Triathlon de Montélimar avenue Jean Jaurès Montélimar dimanche 19 avril 2026.
21ème Triathlon de Montélimar
avenue Jean Jaurès Stade Tropenas Montélimar Drôme
Tarif : 20 – 20 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
21ème triathlon en équipe ou relais.
Paratriathlon en individuel ou relais
Tri for kids avec 3 formats enfants
.
avenue Jean Jaurès Stade Tropenas Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes montelitri2016@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
21st team or relay triathlon.
Paratriathlon individual or relay
Tri for kids with 3 children’s formats
L’événement 21ème Triathlon de Montélimar Montélimar a été mis à jour le 2026-03-09 par Montélimar Tourisme Agglomération