21ème TROC’vert de Mannasel et Repair café à Hartmannswiller Hartmannswiller

Hartmannswiller

21ème TROC’vert de Mannasel et Repair café à Hartmannswiller

rue Louis Deiber Hartmannswiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Troc’vert, jardinage au naturel, Repair Café et expo historique le 23 mai à Hartmannswiller, MannaSEL vous invite à une journée riche en échanges, idées et trouvailles. Ouvert à tous, dans un esprit de partage et de convivialité !

Samedi 23 mai le Foyer-Club de Hartmannswiller coordonne des événements autour du jardinage et de la réduction des déchets à la salle polyvalente, rue Louis Deiber.

Le matin, de 9h30 à 11h30

4e Repair Café une équipe de bénévoles réparateurs vous accompagne pour donner une seconde vie à vos objets en panne

Venez, à partit de 9h30, avec un objet à réparer (petit électroménager, informatique, jouet, textile …) ; avec un des bénévoles, participez au diagnostic et à sa réparation éventuelle ou recueillez son avis pour la suite à donner

Stand LINUX des membres de l’association LUG68 présentent la solution Linux et logiciels libres au problème créé par le passage à Windows11

Stand CCRG présentation du service environnement par Antoine Pierrat, technicien déchets ; conseils et astuces sur la prévention des déchets, orientés vers les produits électriques et électroniques

Et, puisqu’il s’agit d’un Repair Café, une boisson vous sera gracieusement offerte

L’après midi, de 15h à 17h

21e troc aux plantes aux abords de la salle polyvalente

Venez déposer vos plants, plantes, vivaces, bulbes, graines et autres semences et boutures entre 15h et 16h ; à partir de 16 h faites votre choix et repartez avec vos trouvailles.

Troqueurs, venez enrichir le forum, les discussions, les conversations, les échanges d’idées et d’astuces avec vos expériences et vos questions, le tout dans une ambiance conviviale.

Pour faciliter les échanges étiqueter à l’avance vos apports que nous espérons être, comme d’habitude, variés et de grande qualité.

Animation sur le thème Jardin sur sol vivant par Alain Perichon, jardinier au naturel en coordination avec Arnaud André, animateur trame verte et bleue à la CCRG sur le thème de la biodiversité (faune et flore au jardin)

Stand CCRG présentation du service environnement par Antoine Pierrat, technicien déchets ; conseils et astuces sur la prévention des déchets, en lien avec la valorisation de la matière organique au jardin

Mise à disposition gratuite de broyat vous pourrez récupérer du broyat de branches pour pailler vos cultures. Pensez à amener un contenant. 0 .

rue Louis Deiber Hartmannswiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 73 15

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English :

Green barter, natural gardening, Repair Café and historical exhibition: on May 23 in Hartmannswiller, MannaSEL invites you to a day rich in exchanges, ideas and finds. Open to all, in a spirit of sharing and conviviality!

L’événement 21ème TROC’vert de Mannasel et Repair café à Hartmannswiller Hartmannswiller a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller