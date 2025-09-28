21ème Virades de l’Espoir Barbaste

21ème Virades de l'Espoir Barbaste dimanche 28 septembre 2025.

21ème Virades de l’Espoir

Pré du curé Barbaste Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

La 28ème édition des Virades de l’Espoir va de nouveau se dérouler à Barbaste au profit de Vaincre la Mucoviscidose. Les défis sportifs vont rassembler de nombreux participants au départ des parcours pédestres (6 et 14 km) ainsi que des parcours VTT (24 et 40 km).

Le départ du parcours vélo pour enfants (10km) se fera à 10h. De nombreuses animations viendront ponctuer cette journée dédiée au combat contre la mucoviscidose.

Plusieurs stands de restauration seront aussi proposés. .

Pré du curé Barbaste 47230 Lot-et-Garonne

