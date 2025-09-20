22. Château de la Moglais Journées Européennes du Patrimoine La Moglais Lamballe-Armor

22. Château de la Moglais Journées Européennes du Patrimoine La Moglais Lamballe-Armor samedi 20 septembre 2025.

22. Château de la Moglais Journées Européennes du Patrimoine

La Moglais Château de la Moglais Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Visites commentées du château et des jardins. Sans réservation. .

La Moglais Château de la Moglais Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 20 79 62 37

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 22. Château de la Moglais Journées Européennes du Patrimoine Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André