22 ème édition du Festival Longueur d’Ondes Ville de Brest Brest

22 ème édition du Festival Longueur d’Ondes

Début : 2026-01-28

fin : 2026-02-01

2026-01-28

Fan de la radio, du podcast, auditeurs fidèles…vous ne rateriez pour rien au monde une édition de Longueur d’ondes et vous avez raison ! Sonore et visuel, le festival s’adresse à tous ceux qui aiment, écoutent, pensent et créent la radio. Il met à l’honneur journalistes, animateurs, producteurs, compositeurs, artistes sonores…

Leur point commun ? Avoir quelque chose à dire sur le média radiophonique, son histoire, sa technique, son actualité et sa créativité. Longueur d’ondes accueille à Brest des voix familières, celles avec qui l’on noue une histoire intime, au fil des jours ou des nuits.

Rien que pour vous, au programme des séances d’écoute, des débats, concerts, performances, des émissions en public, des spectacles…. Lâchez les écrans et dites ouïe, mille fois ouïe à Longueur d’ondes !

Retrouvez le programme complet sur le site du festival.

Le festival se tiendra dans divers lieux. .

