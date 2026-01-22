22 ème marché primé aux Truffes Chartrier-Ferrière

22 ème marché primé aux Truffes

Place Raoul Delmas Chartrier-Ferrière Corrèze

Organisé par l’Association des trufficulteurs du Causse Corrézien.

– contrôle des truffes

– ouverture du marché au public

– remise des prix et tirage de la tombola

Vente de plants mycorhizés.

Sur place café, vin chaud, brouillade aux truffes … .

Place Raoul Delmas Chartrier-Ferrière 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 12 33 71

