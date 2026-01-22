22 ème marché primé aux Truffes Chartrier-Ferrière
22 ème marché primé aux Truffes Chartrier-Ferrière dimanche 1 février 2026.
Place Raoul Delmas Chartrier-Ferrière Corrèze
Organisé par l’Association des trufficulteurs du Causse Corrézien.
– contrôle des truffes
– ouverture du marché au public
– remise des prix et tirage de la tombola
Vente de plants mycorhizés.
Sur place café, vin chaud, brouillade aux truffes … .
Place Raoul Delmas Chartrier-Ferrière 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 12 33 71
