22e bourse multi-collections, Salle Charles Pagès, Vézénobres

22e bourse multi-collections Dimanche 1 mars, 09h00 Salle Charles Pagès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-01T09:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T09:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00

Organisée par l’Association Philatélique Vézénobrienne.

Salle Charles Pagès Chemin du Stade, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie 06 86 54 81 70 c-cariou@wanadoo.fr

Philatélie, cartes postales, numismatique, vieux papiers, miniatures, placomusophilie, médailles.