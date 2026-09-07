22è Fête du Miel et des Abeilles, Saint-Michel-de-LLotes, Saint-Michel-de-Llotes
dimanche 27 septembre 2026 · Saint-Michel-de-LLotes · Saint-Michel-de-Llotes
Informations pratiques
22è Fête du Miel et des Abeilles Dimanche 27 septembre, 09h00 Saint-Michel-de-LLotes Pyrénées-Orientales
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00
Venez retrouver vos apiculteurs et producteurs lors de la 22ème édition de cette belle fête conviviale à Saint-Michel-de-LLotes
AU PROGRAMME :
9h : ouverture du marché de producteurs (miel, vin, savon, huile d’olive…)
10h30 : messe et bénédiction du miel
Animations :
• Balade à poneys avec les écuries des orgues. (gratuit)
• Jeux en bois avec l’Association les enfants du Lude (gratuit)
• Initiation aux gestes de premiers secours avec la Croix blanche (gratuit)
• Expo/vente de «Dessine-moi une ruche»
• Animations autour de l’Apimobile avec l’USAR
Restauration :
Food truck «l’Encas d’Aqui» & «Miss crêpes»
Attention pas de point de retrait bancaire dans le village
RENSEIGNEMENTS : 04 68 84 73 27 / mairie-saintmichel@orange.fr
FB : MAIRIE ST MICHEL
Les Marchés des Producteurs de Pays ® sont de véritables marchés où vous ne rencontrerez que des agriculteurs et leurs amis artisans.
DONNONS DU SENS À NOTRE ALIMENTATION !
Retrouvez tous les Marchés de Producteurs de Pays ® sur :
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Marché des producteurs de pays® mettant à l’honneur l’apiculture marché des producteurs de pays marché festif
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