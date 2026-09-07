22è Fête du Miel et des Abeilles, Saint-Michel-de-LLotes, Saint-Michel-de-Llotes

Informations pratiques

22è Fête du Miel et des Abeilles Dimanche 27 septembre, 09h00 Saint-Michel-de-LLotes Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

Venez retrouver vos apiculteurs et producteurs lors de la 22ème édition de cette belle fête conviviale à Saint-Michel-de-LLotes

AU PROGRAMME :

9h : ouverture du marché de producteurs (miel, vin, savon, huile d’olive…)

10h30 : messe et bénédiction du miel

Animations :

• Balade à poneys avec les écuries des orgues. (gratuit)

• Jeux en bois avec l’Association les enfants du Lude (gratuit)

• Initiation aux gestes de premiers secours avec la Croix blanche (gratuit)

• Expo/vente de «Dessine-moi une ruche»

• Animations autour de l’Apimobile avec l’USAR

Restauration :

Food truck «l’Encas d’Aqui» & «Miss crêpes»

Attention pas de point de retrait bancaire dans le village

RENSEIGNEMENTS : 04 68 84 73 27 / mairie-saintmichel@orange.fr

FB : MAIRIE ST MICHEL

Les Marchés des Producteurs de Pays ® sont de véritables marchés où vous ne rencontrerez que des agriculteurs et leurs amis artisans.

DONNONS DU SENS À NOTRE ALIMENTATION !

Retrouvez tous les Marchés de Producteurs de Pays ® sur :

https://producteurs66.com

Saint-Michel-de-LLotes 66130 Saint-Michel-de-Llotes 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 84 73 27 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie-saintmichel@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:mairie-saintmichel@orange.fr »}, {« link »: « https://producteurs66.com »}]

Marché des producteurs de pays® mettant à l’honneur l’apiculture marché des producteurs de pays marché festif

Chambre d’agriculture 66