22e Nuit européenne des musées Programmation à Toulon Toulon
22e Nuit européenne des musées Programmation à Toulon Toulon samedi 23 mai 2026.
Toulon
22e Nuit européenne des musées Programmation à Toulon
Divers lieux Toulon Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le temps d’une nuit, le public est invité à visiter les musées de la ville, à participer à des visites commentées, des ateliers, à assister à des spectacles et animations, gratuitement. Programme dans l’agenda de https://www.provencemed.com/
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Divers lieux Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : 22nd European Museum Night Program in Toulon
For one night, the public is invited to visit the city’s museums, take part in guided tours and workshops, and attend shows and events, all free of charge. Program at https://www.provencemed.com/
L’événement 22e Nuit européenne des musées Programmation à Toulon Toulon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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