22e Parade de Noël Eygalières

22e Parade de Noël
Samedi 20 décembre 2025 de 15h30 à 20h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône
Venez fêter un Noël magique à Eygalières samedi 20 décembre à partir de 15h30 !Familles
La Municipalité d’Eygalières et l’association La Parade de Noël vous invitent à passer une journée magique sous le signe de Noël !
Rendez-vous dans le centre du village pour profiter d’un moment enchanteur à partager en famille ou entre amis !
Au programme de la journée
– de 15h30 à 17h30 animations gratuites pour les enfants (maquillage, château gonflable, goûter offert)
– 18h Grande Parade de Noël
– 18h45 feu d’artifice
Plus d’informations auprès de la Mairie d’Eygalières .
Rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Come and celebrate a magical Christmas in Eygalières on Saturday 20 December from 3.30 pm!
