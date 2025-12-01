22e Parade de Noël Eygalières

22e Parade de Noël

Samedi 20 décembre 2025 de 15h30 à 20h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-20 15:30:00

fin : 2025-12-20 20:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Venez fêter un Noël magique à Eygalières samedi 20 décembre à partir de 15h30 !Familles

La Municipalité d’Eygalières et l’association La Parade de Noël vous invitent à passer une journée magique sous le signe de Noël !



Rendez-vous dans le centre du village pour profiter d’un moment enchanteur à partager en famille ou entre amis !



Au programme de la journée

– de 15h30 à 17h30 animations gratuites pour les enfants (maquillage, château gonflable, goûter offert)

– 18h Grande Parade de Noël

– 18h45 feu d’artifice



Plus d’informations auprès de la Mairie d’Eygalières .

Rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and celebrate a magical Christmas in Eygalières on Saturday 20 December from 3.30 pm!

