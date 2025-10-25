22e rando châtaignes Saint-Floxel

22e rando châtaignes Saint-Floxel samedi 25 octobre 2025.

22e rando châtaignes

Stade Lecacheux Saint-Floxel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 13:30:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Cette année, la randonnée aura lieu au stade Louis LECACHEUX de Montebourg.

Vous arpenterez le bocage autour de Montebourg, la façade maritime du canton et les batteries de marine de Crisqbec.

Comme chaque année, la bonne humeur vous accompagnera tout l’après-midi.

La randonnée se conclut comme d’habitude autour de châtaignes grillées et de vin chaud.

Rando VTT et pédestre. .

Stade Lecacheux Saint-Floxel 50310 Manche Normandie +33 2 33 95 03 33

English : 22e rando châtaignes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 22e rando châtaignes Saint-Floxel a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Cotentin Le Val de Saire