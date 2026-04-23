22ème Bourse aux plantes Mairie Saint-Pierre-du-Val

Saint-Pierre-du-Val

22ème Bourse aux plantes

Mairie 294 Rte de la Mairie Saint-Pierre-du-Val Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 13:00:00

Date(s) :

2026-05-01

22ème Bourse aux plantes annuelle organisée par l’Association Protégeons Saint-Pierre-du-Val

22ème Bourse aux plantes annuelle organisée par l’Association Protégeons Saint-Pierre-du-Val

Située en facede la Mairie, ou au niveau du préau de l’école en cas de pluie .

Mairie 294 Rte de la Mairie Saint-Pierre-du-Val 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 46 09

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English : 22ème Bourse aux plantes

22nd Annual Plant Fair organised by the Association Protégeons Saint-Pierre-du-Val

L’événement 22ème Bourse aux plantes Saint-Pierre-du-Val a été mis à jour le 2026-04-23 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville