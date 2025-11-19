22ème Bourse multi-collections Brienne-le-Château
22ème Bourse multi-collections Brienne-le-Château dimanche 1 mars 2026.
22ème Bourse multi-collections
36 rue du 8 Mai 1945 Brienne-le-Château Aube
Début : 2026-03-01 08:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
2026-03-01
Les Amis du Musée vous donnent rendez-vous pour leur grande bourse multi-collections annuelle !
Cartes postales, vieux papiers, marcophilie, philatélie, monnaies, capsules, livres, gravures, bandes dessinées, jouets… Il y en aura pour tous les goûts !
Parking et buvette sur place. .
36 rue du 8 Mai 1945 Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 27 65 80 amismuseenapoleon@gmail.com
