22ème Bourse toutes collections et Foire aux disques et livres Cayeux-sur-Mer

22ème Bourse toutes collections et Foire aux disques et livres

rue Docteur Bourjot Cayeux-sur-Mer Somme

Début : 2025-10-19 08:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Organisées par le Futsal Club Cayeux

Buvette et restauration possible sur place

Buvette et restauration possible sur place .

rue Docteur Bourjot Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

21st Collector’s Market and Record and Book Fair

Organized by Futsal Club Cayeux

Refreshments and food available on site

German :

21. Sammlerbörse und Messe für Schallplatten und Bücher

Organisiert vom Futsal Club Cayeux

Getränke und Speisen vor Ort möglich

Italiano :

21° Mercato del Collezionismo e Fiera del Libro e del Disco

Organizzato dal Futsal Club Cayeux

Ristoro e catering disponibili sul posto

Espanol :

21º Mercado de Coleccionistas y Feria del Disco y del Libro

Organizado por el Futsal Club Cayeux

Refrescos y catering in situ

