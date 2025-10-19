22ème Bourse toutes collections et Foire aux disques et livres Cayeux-sur-Mer
22ème Bourse toutes collections et Foire aux disques et livres Cayeux-sur-Mer dimanche 19 octobre 2025.
22ème Bourse toutes collections et Foire aux disques et livres
rue Docteur Bourjot Cayeux-sur-Mer Somme
Début : 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
21 ème Bourse aux collections et Foire aux disques et aux livres
Organisées par le Futsal Club Cayeux
Buvette et restauration possible sur place .
rue Docteur Bourjot Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr
English :
21st Collector’s Market and Record and Book Fair
Organized by Futsal Club Cayeux
Refreshments and food available on site
German :
21. Sammlerbörse und Messe für Schallplatten und Bücher
Organisiert vom Futsal Club Cayeux
Getränke und Speisen vor Ort möglich
Italiano :
21° Mercato del Collezionismo e Fiera del Libro e del Disco
Organizzato dal Futsal Club Cayeux
Ristoro e catering disponibili sul posto
Espanol :
21º Mercado de Coleccionistas y Feria del Disco y del Libro
Organizado por el Futsal Club Cayeux
Refrescos y catering in situ
L’événement 22ème Bourse toutes collections et Foire aux disques et livres Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2022-10-05 par OT DE LA BAIE DE SOMME