22ème Duo-Athlé

Bellegarde Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 13:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

22ème Duo-Athlé

22ème Duo-Athlé, compétitions amicale, gratuite et ouverte à tous au donjon, confirmation à partir de 13h, échauffement 13h30, 14h début des épreuves, au stade du donjon. Gratuit, ouvert à tous. Buvette et restauration sur place. Inscriptions en ligne. (SEPAB). .

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 47 34 26 58

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English :

20th Duo-Athlé

L’événement 22ème Duo-Athlé Bellegarde a été mis à jour le 2026-03-16 par OT GATINAIS SUD