22ème Duo-Athlé Bellegarde
22ème Duo-Athlé Bellegarde samedi 4 avril 2026.
22ème Duo-Athlé
Bellegarde Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 13:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
22ème Duo-Athlé
22ème Duo-Athlé, compétitions amicale, gratuite et ouverte à tous au donjon, confirmation à partir de 13h, échauffement 13h30, 14h début des épreuves, au stade du donjon. Gratuit, ouvert à tous. Buvette et restauration sur place. Inscriptions en ligne. (SEPAB). .
Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 47 34 26 58
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English :
20th Duo-Athlé
L’événement 22ème Duo-Athlé Bellegarde a été mis à jour le 2026-03-16 par OT GATINAIS SUD