22ème édition de la fête du Gâteau basque et 16ème chapitre de la Confrérie du Gâteau basque Cambo-les-Bains

22ème édition de la fête du Gâteau basque et 16ème chapitre de la Confrérie du Gâteau basque

Centre-ville Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

En continu de 10h à 19h, marché à l’artisanat et aux produits régionaux, passe-rue musical, concerts itinérants festifs et de musique traditionnelle, vente de gâteaux (bandas, danses basques, …).

>> 9h15, départ de la gare routière rando-balade gourmande avec pause-dégustation de cidre et gâteau basque. (Niveau facile 3h30).

>> Ateliers de fabrication de gâteau basque 4 ateliers sont programmés à 10h/13h/15h/17h, avec un pâtissier professionnel.

>>16h, fronton du haut Cambo spectacle des traditions basques, danses, partie de pelote à main nue puis force basque.

>> 16h, pour les enfants spectacle du clown Bigoudi.

Inscription à l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains. Ouverture des réservations le 8 septembre. .

Centre-ville Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com

