22ème édition de la fête du Gâteau basque et 16ème chapitre de la Confrérie du Gâteau basque Cambo-les-Bains

>> En continu de 10h à 19h, marché à l’artisanat et aux produits régionaux, passe-rue musical, concerts itinérants festifs et de musique traditionnelle (bandas, danses basques, …), messe, défilé des confréries, concours du meilleur gâteau basque et des temps forts tout au long de la journée…

>> Vente de gâteaux basques au stand Eguzkia.

>> Concours du meilleur Gâteau basque Catégories Amateurs et Jeunes professionnel de moins de 20 ans.

>> Ateliers de fabrication de gâteau basque 3 ateliers à 10h, 14h ou 16h avec un pâtissier professionnel.

>> Repas champêtre organisé par la Confrérie du Gâteau Basque. Services à 12h30 et 14h.

>> 16h, pour les enfants spectacle du clown Bigoudi.

>> Concert de chants basques avec le chœur Oldarra, 16h30 église St-Laurent.

Ouverture des réservations le 8 septembre. .

Centre-ville Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com

