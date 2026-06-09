22ème Festival Jazz au Fil du Cher Villebret
22ème Festival Jazz au Fil du Cher Villebret mardi 21 juillet 2026.
Villebret
22ème Festival Jazz au Fil du Cher
Villebret Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
22ème Festival Jazz au Fil du Cher sur la commune.
Direction Villebret pour ce concert en plein air !
Sur les musiques de Rando Jazz et Vintage.
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Villebret 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 40 42 assoadell.lsa@gmail.com
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English :
22nd Festival Jazz au Fil du Cher on the commune.
Head for Villebret for this open-air concert!
With music by Rando Jazz and Vintage.
L’événement 22ème Festival Jazz au Fil du Cher Villebret a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme