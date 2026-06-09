Villebret

22ème Festival Jazz au Fil du Cher

Villebret Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

22ème Festival Jazz au Fil du Cher sur la commune.

Direction Villebret pour ce concert en plein air !

Sur les musiques de Rando Jazz et Vintage.

.

Villebret 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 40 42 assoadell.lsa@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

22nd Festival Jazz au Fil du Cher on the commune.

Head for Villebret for this open-air concert!

With music by Rando Jazz and Vintage.

L’événement 22ème Festival Jazz au Fil du Cher Villebret a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme