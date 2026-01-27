22ème Fête Médiévale Rue de la Libération Bourg-le-Roi
22ème Fête Médiévale Rue de la Libération Bourg-le-Roi dimanche 21 juin 2026.
22ème Fête Médiévale
Rue de la Libération Motte féodale Bourg-le-Roi Sarthe
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
2026-06-21
Venez faire un saut dans le passé en assistant à la 22ème Fête Médiévale organisée par l’Association Bourg-le-Roi Animation et Patrimoine !
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
À partir de 10h
– marché artistique et artisanal
– campements médiévaux
– animations théâtre burlesque, marionnettes
À 12 heures
– repas médiéval (sur réservation avant le 14/06 au 02 33 26 98 53 ou 06 83 59 65 75)
Dès 14 heures
– tournois de chevalerie avec Cow Prod
– théâtre burlesque avec Les Maroufles
– vol de rapaces avec Vol en scène
– marionnettes avec Billenbois
– musique médiévale avec la Chalemie et initiation à la danse médiévale
– jonglage
– combats pédestres
– bataille des enfants
Entrée 8€ gratuit pour les moins de 10 ans. .
Rue de la Libération Motte féodale Bourg-le-Roi 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 26 98 53 lafosse-gerard@wanadoo.fr
English :
Take a step back in time at the 22nd Fête Médiévale organized by the Association Bourg-le-Roi Animation et Patrimoine!
