22ème Fête Médiévale Rue de la Libération Bourg-le-Roi

22ème Fête Médiévale

Rue de la Libération Motte féodale Bourg-le-Roi Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez faire un saut dans le passé en assistant à la 22ème Fête Médiévale organisée par l’Association Bourg-le-Roi Animation et Patrimoine !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

À partir de 10h

– marché artistique et artisanal

– campements médiévaux

– animations théâtre burlesque, marionnettes

À 12 heures

– repas médiéval (sur réservation avant le 14/06 au 02 33 26 98 53 ou 06 83 59 65 75)

Dès 14 heures

– tournois de chevalerie avec Cow Prod

– théâtre burlesque avec Les Maroufles

– vol de rapaces avec Vol en scène

– marionnettes avec Billenbois

– musique médiévale avec la Chalemie et initiation à la danse médiévale

– jonglage

– combats pédestres

– bataille des enfants

Entrée 8€ gratuit pour les moins de 10 ans. .

Rue de la Libération Motte féodale Bourg-le-Roi 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 26 98 53 lafosse-gerard@wanadoo.fr

English :

Take a step back in time at the 22nd Fête Médiévale organized by the Association Bourg-le-Roi Animation et Patrimoine!

