22ème FOIRE BIO DE CHAUMONT Lycée Edgard PISANI , Charamandes Choignes Chamarandes-Choignes

22ème FOIRE BIO DE CHAUMONT 4 et 5 octobre Lycée Edgard PISANI , Charamandes Choignes Haute-Marne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T18:00

Fin : 2025-10-05T10:00 – 2025-10-05T17:00

Le plus grand marché de producteurs bio en Haute-Marne.

La Foire Bio de Chaumont sera l’occasion de découvrir et de rencontrer plus de 40 exposants venus de la région Champagne-Ardenne et des régions voisines (Bourgogne, Lorraine, Franche Comté, Alsace).

Au programme : dégustation de produits bio, rencontre avec les associations locales

Une nouvelle fois à Chaumont, agriculteurs et transformateurs de produits biologiques seront heureux de partager sur la Foire leur passion de produire bio.

Des associations locales répondront aux questions sur le jardinage écologique, le commerce équitable, etc.…

Restauration et buvette Bio des producteurs du GAB 52

Visite de l’exploitation agricole du Lycée

Animations alternatives

Deux paniers Bio à gagner !

Grâce à un questionnaire simple, les visiteurs sont encouragés à faire davantage connaissance avec l’Agriculture Biologique. Un tirage au sort déterminera les 2 gagnants du panier garni de produits bio.

Lycée Edgard PISANI , Charamandes Choignes rue du lycée, 52000 Chamarandes-Choignes Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est

