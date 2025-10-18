22ème Rallye Découverte des Vins de la Sainte-Victoire Complexe Sportif de la Gardi Trets

Samedi 18 octobre 2025 de 8h30 à 21h. Complexe Sportif de la Gardi 1120 Avenue Marius Joly Trets Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Dans le cadre enchanteur de la montagne Sainte-Victoire, embarquez pour une balade ludique et conviviale au Coeur du vignoble des Côtes de Provence Cru Sainte-Victoire.

Le temps d’une journée d’automne, à bord de votre véhicule et avec votre équipage, suivez un parcours ponctué d’étapes et partez à la rencontre des vigneronnes et des vignerons des caves coopératives et des caves particulières de notre Association. Ces derniers vous ouvriront les portes

de leurs chais et partageront avec vous la passion de leur savoir-faire !

Vous bénéficiez ce jour-là d’un accueil privilégié et diverses animations vous sont proposées pour vous faire découvrir l’univers vinicole travail de la vigne, vinification et élaboration des vins, initiation à la dégustation, accords mets/vins…

L’occasion également de faire connaissance avec les gardes nature du Grand Site Sainte-Victoire, les agents du Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence, et ceux de la Réserve Naturelle Nationale Sainte-Victoire qui vous parleront des nombreuses richesses de ce site, dont sa biodiversité et ses dinosaures.

Pour aller de caves en caves, il vous faut résoudre des énigmes, et pour tenter de remporter un des nombreux lots offerts par nos partenaires, il faut répondre le plus justement au questionnaire.

La grande équipe gagnante remportera 1 séjour pour 4 personnes à Praloup (location meublée, skipass et location de matériel) offert par son office de tourisme, et pour s’y rendre, elle bénéficiera du prêt d’un véhicule par Toyota Auto Sprinter Aix-en-Provence.

Chaque participant pourra aussi tenter sa chance à la tombola, dont le 1er lot est 1 forfait week-end pour les remontées mécaniques de Praloup pour 2 personnes offert par son office de tourisme, 1 bon « Parenthèse 100% blanc ou rosé » à déguster au sein du Château Gassier et 1 magnum offerts

par le Crédit Agricole, 1 livre « Les Vignerons de la Sainte-Victoire » offert par les Vignerons.

Enfin, de nombreux lots seront offerts par les Vignerons et leurs partenaires.

Alors, prêts pour l’aventure ? .

Complexe Sportif de la Gardi 1120 Avenue Marius Joly Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 37 60 vinotheque@vins-sainte-victoire.com

English :

Set against the enchanting backdrop of Mont Sainte-Victoire, embark on a fun and friendly tour of the heart of the Côtes de Provence Cru Sainte-Victoire vineyards.

German :

In der zauberhaften Umgebung des Berges Sainte-Victoire begeben Sie sich auf eine spielerische und gesellige Wanderung durch das Herz des Weinbaugebiets Côtes de Provence Cru Sainte-Victoire.

Italiano :

Sullo sfondo dell’incantevole Mont Sainte-Victoire, una passeggiata divertente e simpatica nel cuore dei vigneti della Côtes de Provence Cru Sainte-Victoire.

Espanol :

Con el encantador telón de fondo del Monte Sainte-Victoire como telón de fondo, dé un divertido y agradable paseo por el corazón de los viñedos de Côtes de Provence Cru Sainte-Victoire.

