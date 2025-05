22EME RALLYE DES VOITURES ANCIENNES – Le Plan, 1 juin 2025 08:00, Le Plan.

Haute-Garonne

22EME RALLYE DES VOITURES ANCIENNES PLACE DU VILLAGE Le Plan Haute-Garonne

22ème Rallye ballade de voiture anciennes sur les coteaux du Volvestre et du Comminges au départ de la commune de Le Plan, le 1er juin 2025.

Parcours ludique de 70 km organisé par l’association ARSPlan Volvestre. Contact arsplan31@gmail.com

Date limite des inscriptions 26 mai 2025

L’ARSPLAN Volvestre vous propose de participer le 1er juin 2025 à son 22ème rallye-ballade de voitures anciennes, au départ de la commune de Le Plan.

Après un parcours ludique de 70 km sur nos petites routes de campagne et un pot de l’amitié offert par un village voisin, un repas convivial vous sera servi sous la halle du village.

Pour tout information, contacter l’association par mail arsplan31@gmail.com

Les inscription sont possibles jusqu’au 26 mai. 15 .

PLACE DU VILLAGE

Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie arsplan@gmail.com

English :

22nd Rallye ballade de voitures anciennes sur les coteaux du Volvestre et du Comminges departing from the commune of Le Plan, June 1, 2025.

70 km fun run organized by the ARSPlan Volvestre association. Contact: arsplan31@gmail.com

Registration deadline: May 26, 2025

German :

22. Oldtimer-Rallye durch die Hänge des Volvestre und des Comminges mit Start in der Gemeinde Le Plan am 1. Juni 2025.

70 km lange, unterhaltsame Strecke, organisiert vom Verein ARSPlan Volvestre. Kontakt: arsplan31@gmail.com

Anmeldeschluss: 26. Mai 2025

Italiano :

22° Rallye ballade de voitures anciennes sur les coteaux du Volvestre et du Comminges con partenza dal comune di Le Plan, 1° giugno 2025.

Un percorso divertente di 70 km organizzato dall’associazione ARSPlan Volvestre. Contatto: arsplan31@gmail.com

Termine di iscrizione: 26 maggio 2025

Espanol :

22º Rallye ballade de voitures anciennes sur les coteaux du Volvestre et du Comminges con salida del municipio de Le Plan, el 1 de junio de 2025.

Recorrido lúdico de 70 km organizado por la asociación ARSPlan Volvestre. Contacto: arsplan31@gmail.com

Fecha límite de inscripción: 26 de mayo de 2025

