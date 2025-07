22ème rencontres musicales Temple Gérardmer

22ème rencontres musicales Temple Gérardmer samedi 9 août 2025.

22ème rencontres musicales

Temple 4 Rue du casino Gérardmer Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-08-09 20:30:00

Concert commenté autour de Bach et Luther. Sur réservation.Tout public

Temple 4 Rue du casino Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 60 51 16 66 resa@rencontresmusicales.fr

English :

Concert with commentary on Bach and Luther. Reservations required.

German :

Kommentiertes Konzert rund um Bach und Luther. Mit Reservierung.

Italiano :

Concerto con commento su Bach e Lutero. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Concierto comentado sobre Bach y Lutero. Reserva obligatoria.

