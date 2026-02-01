22ème Salon du Livre d’Histoire de Bourges

Place Marcel Plaisant Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

L’association Agora défense, avec le concours du Conseil Départemental du Cher et de la municipalité de Bourges organise le 22ème salon du livre d’histoire de Bourges.

Si vous êtes amateurs de livres d’histoire ou simplement curieux, n’hésitez pas et venez rencontrer les différents auteurs libraires, éditeurs et associations présents pour l’occasion.

Deux conférences seront également organisées. L’une abordant l’histoire du djihadisme et la seconde sur le personnage de Louise de Keroual. Elles seront ouvertes à tous. .

Place Marcel Plaisant Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 70 70 42 49 dagricola@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Agora Défense association, with the support of the Conseil Départemental du Cher and the municipality of Bourges, is organizing the 22nd Bourges History Book Fair.

L’événement 22ème Salon du Livre d’Histoire de Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-01-30 par OT BOURGES