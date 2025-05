22ème vide grenier – La Bresse, 15 juin 2025 07:00, La Bresse.

Vosges

22ème vide grenier La Bresse Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-15

fin : 2025-06-15

2025-06-15

Vide grenier proposé par la Maison des Loisirs et de la Culture de La Bresse, buvette et petite restauration sur place. Réservation des emplacements auprès de la MLC au 03 29 25 60 09 ou par mail mlclabresse@`wanadoo.fr.Tout public

La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 60 09 mlclabresse@wanadoo.fr

English :

Flea market organized by the Maison des Loisirs et de la Culture de La Bresse, with refreshments and snacks on site. Pitches can be booked from the MLC on 03 29 25 60 09 or by e-mail mlclabresse@`wanadoo.fr.

German :

Vide grenier proposé par la Maison des Loisirs et de la Culture de La Bresse, buvette et petite restauration sur place. Reservierung der Standplätze bei der MLC unter 03 29 25 60 09 oder per E-Mail mlclabresse@`wanadoo.fr.

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dalla Maison des Loisirs et de la Culture de La Bresse, con rinfreschi e spuntini in loco. Le piazzole possono essere prenotate presso la MLC al numero 03 29 25 60 09 o per e-mail mlclabresse@`wanadoo.fr.

Espanol :

Mercadillo organizado por la Maison des Loisirs et de la Culture de La Bresse, con refrescos y tentempiés in situ. Las parcelas pueden reservarse en la MLC llamando al 03 29 25 60 09 o por correo electrónico mlclabresse@`wanadoo.fr.

L’événement 22ème vide grenier La Bresse a été mis à jour le 2025-05-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES