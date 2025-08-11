23ᵉ FESTIVAL INTERNATIONAL DE CARILLON DE PERPIGNAN Perpignan

23ᵉ FESTIVAL INTERNATIONAL DE CARILLON DE PERPIGNAN

23ᵉ FESTIVAL INTERNATIONAL DE CARILLON DE PERPIGNAN Perpignan lundi 11 août 2025.

23ᵉ FESTIVAL INTERNATIONAL DE CARILLON DE PERPIGNAN

1 Rue de l’Horloge Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-11 18:00:00
fin : 2025-08-15

Date(s) :
2025-08-11

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
  .

1 Rue de l’Horloge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  carillon.perpignan@orange.fr

English :

? Saint-Jean-Baptiste Cathedral

German :

? Kathedrale St. Johann Baptist

Italiano :

? Cattedrale di Saint-Jean-Baptiste

Espanol :

? Catedral de San Juan Bautista

L’événement 23ᵉ FESTIVAL INTERNATIONAL DE CARILLON DE PERPIGNAN Perpignan a été mis à jour le 2025-07-04 par PERPIGNAN TOURISME