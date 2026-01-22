23 ième BRADERIE et 7ième BROCANTE Salle Proudhon Besançon
Salle Proudhon Place du Théâtre Besançon Doubs
Le Club Soroptimist International de Besançon vous invite à sa 23ième Braderie et 7ième Brocante du 6 au 8 Février 2026 Salle Proudhon à Besançon, les ventes seront au profit du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté. .
