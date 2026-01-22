23 ième BRADERIE et 7ième BROCANTE Salle Proudhon Besançon

Salle Proudhon Place du Théâtre Besançon Doubs

Début : 2026-02-06 10:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00

2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

Le Club Soroptimist International de Besançon vous invite à sa 23ième Braderie et 7ième Brocante du 6 au 8 Février 2026 Salle Proudhon à Besançon, les ventes seront au profit du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté.   .

Salle Proudhon Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

