23e édition du festival de cinéma Images mouvementées Cinéma Les 5 Caumartin Paris jeudi 2 octobre 2025.
Images mouvementées est de retour pour une 23e édition ! Le festival de cinéma d’Attac Paris Nord-Ouest revient du 2 au 16 octobre 2025, toujours aux 5 Caumartin.
Comme chaque année, il va associer cinéma et débats, avec deux avant-premières, des documentaires dont les thèmes correspondent à des enjeux actuels, des courts-métrages, les réalisateurs et réalisatrices des films, des intervenant·es spécialistes des questions abordées, et une table librairie-presse bien fournie.
- Jeudi 2 octobre à 20h : Avant-première de « Hors service » + débat « Dysfonction publique »
- Mardi 7 octobre à 20h : « Avortement aux États-Unis : la grande fracture + débat « Mon corps, ta gueule »
- Jeudi 9 octobre à 20h : Avant-première de « Devant – Contrechamp de la rétention » + débat « Des éCRAsées »
- Mardi 14 octobre à 20h : « Le village qui voulait replanter des arbres » + débat « Haies d’honneur »
- Jeudi 16 octobre à 20h : « Une vie en transit, ou l’illusion du provisoire » + débat « Urbanisme en manque d’urbanité »
Le programme complet est disponible ici.
La bande-annonce :
Du jeudi 02 octobre 2025 au jeudi 16 octobre 2025 :
mardi, jeudi
de 20h00 à 23h00
payant
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 9 € (Demandeur·ses d’emploi, + de 65 ans, familles nombreuses)
Tarif – de 27 ans : 6 €
Carte 6 séances : 38,90 € (non nominative – plusieurs places utilisables pour une même séance – valable 6 mois dans les 3 cinémas : 5 Caumartin, 7 Parnassiens, Le Lincoln)
Cartes UGC, cartes Gaumont-Pathé et ciné-chèques acceptés
Public jeunes et adultes.
Cinéma Les 5 Caumartin 101 rue Saint Lazare 75009 Paris
http://imagesmouvementees.fr/ imagesmouvementees@attac.org https://www.facebook.com/ImagesMouvementeesLeFestivalDeCinemaDAttac https://www.facebook.com/ImagesMouvementeesLeFestivalDeCinemaDAttac