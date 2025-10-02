23e édition du festival de cinéma Images mouvementées Cinéma Les 5 Caumartin Paris

23e édition du festival de cinéma Images mouvementées Cinéma Les 5 Caumartin Paris jeudi 2 octobre 2025.

Images mouvementées est de retour pour une 23e édition ! Le festival de cinéma d’Attac Paris Nord-Ouest revient du 2 au 16 octobre 2025, toujours aux 5 Caumartin.

Comme chaque année, il va associer cinéma et débats, avec deux avant-premières, des documentaires dont les thèmes correspondent à des enjeux actuels, des courts-métrages, les réalisateurs et réalisatrices des films, des intervenant·es spécialistes des questions abordées, et une table librairie-presse bien fournie.

Le programme complet est disponible ici.

La bande-annonce :

Le festival de cinéma d’Attac Paris Nord-Ouest : des films documentaires et des débats au cinéma Les 5 Caumartin

Du jeudi 02 octobre 2025 au jeudi 16 octobre 2025 :

mardi, jeudi

de 20h00 à 23h00

payant

Plein tarif : 12 €

Tarif réduit : 9 € (Demandeur·ses d’emploi, + de 65 ans, familles nombreuses)

Tarif – de 27 ans : 6 €

Carte 6 séances : 38,90 € (non nominative – plusieurs places utilisables pour une même séance – valable 6 mois dans les 3 cinémas : 5 Caumartin, 7 Parnassiens, Le Lincoln)

Cartes UGC, cartes Gaumont-Pathé et ciné-chèques acceptés

Public jeunes et adultes.

Cinéma Les 5 Caumartin 101 rue Saint Lazare 75009 Paris

http://imagesmouvementees.fr/ imagesmouvementees@attac.org https://www.facebook.com/ImagesMouvementeesLeFestivalDeCinemaDAttac https://www.facebook.com/ImagesMouvementeesLeFestivalDeCinemaDAttac