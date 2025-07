23e édition du Marché Gourmand Nocturne Neuil

23e édition du Marché Gourmand Nocturne Neuil vendredi 22 août 2025.

Rue de l’Eglise Neuil Indre-et-Loire

L’association Hé ! Mon NEUIL a le plaisir de vous annoncer la 23e édition du Marché Gourmand Nocturne. Cette édition sera d’autant plus spéciale qu’elle marquera les 25 ans de l’association !

Le temps d’une soirée, la rue de l’Église se métamorphosera pour accueillir un marché haut en saveurs produits du terroir, cuisines du monde, et bien d’autres délices raviront les papilles des gourmands comme des gourmets, dans une ambiance festive et musicale sur des airs de samba.

La soirée s’achèvera en beauté avec un feu d’artifice prévu aux alentours de 23h. .

Rue de l’Eglise Neuil 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 18 86 31 54 alexiamarquet@wanadoo.fr

English :

Flavors from near and far will delight gourmands and gourmets alike, in a festive musical atmosphere, with the Los Druyeros banda. The evening closes with a fireworks display at 11pm.

German :

Aromen von hier und anderswo werden Feinschmecker und Gourmets verführen, in einer musikalischen und festlichen Atmosphäre, die von der Banda Los Druyeros gestaltet wird. Der Abend wird mit einem Feuerwerk um 23 Uhr abgeschlossen.

Italiano :

Sapori vicini e lontani delizieranno buongustai e intenditori, in un’atmosfera musicale festosa offerta dalla banda Los Druyeros. La serata si conclude con uno spettacolo pirotecnico alle 23.00.

Espanol :

Sabores de cerca y de lejos harán las delicias de gourmets y entendidos, en un ambiente musical festivo a cargo de la banda Los Druyeros. La velada termina con un espectáculo de fuegos artificiales a las 23:00 horas.

